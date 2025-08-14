العراق.. 52 ألف ضابط شارك بتأمين دخول 4 ملايين زائر عربي وأجنبي

شفق نيوز- بغداد

كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، عن دخول أكثر من 4 ملايين زائر عربي وأجنبي للبلاد، خلال الزيارة الأربعينية، فيما بين أن أكثر من 52 ألف ضابط ومنتسب وموظف شارك بخطة تأمين الزيارة.

وقال الشمري خلال اجتماع له مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنه "دخلنا بالعد التنازلي لانتهاء العمل بتنفيذ اكبر خطة امنية وخدمية يشهدها العراق، ويشرفني ان اعلن باسم اللجنة الامنية العليا، قرب نجاح الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام".

وأضاف أنه "لم يتم تسجيل اي خرق امني يذكر مما يعكس الجاهزية العالية والانضباط المهني للقوات المكلفة"، مبينا أن "العراق يؤكد مجدداً قدرته على ادارة اكبر التجمعات البشرية في العالم بروح المسسؤولية والايمان".

وتابع أن "العراق استقبل اكثر من 4 ملايين زائر عربي واجنبي الى جانب ملايين العراقيين"، مبينا أن "الخطة شارك فيها 52 ألف و778 ضابطا ومنتسبا وموظفا".

ولفت إلى أنه "تم تأمين 93 محور وفتح 110 مقر مسيطر وتم معالجة 69 معلومة استخبارية"، مؤكدا "لقد واجهنا تحديات عدة اريد منها ان تنال من امن الزيارة والزائرين، إلا ان يقضة القوات الامنية حالت دون ذلك".

وأكمل "نجحنا في تنظيم عملية التفويج العكسي وعودة الزائرين بسلام، رغم الضغط الكبير على المنافذ الحدودية بدخول اعداد كبيرة في فترة قصيرة".

وأشار إلى أن "مرونة الخطة المرورية لهذا العام وعدم اجراء اي قطوعات ونصب رادارات على الطرق الدولية السريعة، وتعزيز الموارد البشرية اسهم بشكل كبير في انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 26% وانخفاض معدل الوفيات بنسبة 55% وانخفاض عدد الاصابات إلى 36%".