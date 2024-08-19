الداخلية عن تظاهرة الخريجين: سيطرنا على الموقف بعد محاولة لغلق الباب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، السيطرة على تظاهرة خريجي ذوي المهن الطبية في بغداد، اليوم الاثنين، والتي اسفرت عن اصابات جراء احتكاك مع قوات الامن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن تظاهرة انطلقت امام وزارة المالية، وأثناء قيام بعض المتظاهرين بغلق أبواب الوزارة والطرق، شرعت الاجهزة الأمنية بواجبها وفق السياقات القانونية بمنع هؤلاء الأشخاص من غلقها .

وأشار البيان، إلى نشر قطعات الأجهزة الأمنية لسلامة المتظاهرين بعد ان حصلت اعمال شغب ادت الى اصابة عدد من القوة المنفذة للواجب ، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الموقف وعادت الأوضاع الى ما عليه من استقرار وهدوء ضمن المنطقة التي حصلت فيها التظاهرة.

وأسفرت احتكاكات بين قوات حفظ النظام (مكافحة الشغب) ومتظاهري ذوي المهن الطبية في بغداد صباح اليوم، عن إصابة 22 متظاهرا على الاقل بعد ان ردت عليهم القوات بالعصي الكهربائية، وفق مصدر امني.