الداخلية: دخول أكثر من 5 آلاف لبناني للعراق خلال 10 أيام

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، دخول أكثر من 5 آلاف لبناني خلال عشرة أيام إلى البلاد، في حين أشارت إلى السماح لدخول المواطنين اللبنانيين بدون تأشيرة سفر.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق استقبل ما يقارب 5 آلاف لبناني خلال العشرة أيام الأخيرة عبر مطاري بغداد والنجف ومنفذ القائم الحدودي".

وأضاف ميري، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة وزير الداخلية، تواصل مديرية شؤون الإقامة عملية تمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمديد مرة أخرى أيضا استناداً إلى أحكام قانون الإقامة مع استمرار منح سمة الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين".

وتابع ميري: "بإمكان اللبنانيين الدخول إلى البلاد دون فيزا من خلال ختم دخول فقط وفق التوجيهات السابقة".

وكان مصدر مطلع في مطار بغداد الدولي، قد أفاد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بوصول العشرات من الجرحى اللبنانيين الذين أصيبوا بالغارات الإسرائيلية لتلقي العلاج في المستشفيات العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ما بين 50 إلى 70 جريحاً لبنانياً وصلوا مطار بغداد في الساعة التاسعة من مساء اليوم مع مرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفيات العتبة الحسينية".

وأضاف أنه "تم استلام الجرحى من قبل لجنة تابعة للعتبة الحسينية وجرى نقلهم إلى مستشفيات العتبة"، مؤكداً أن "هناك وجبة أخرى من الجرحى غير معلوم وقت مغادرتهم لبنان ووصلهم إلى العراق".

وتصاعدت الأحداث جنوب لبنان يوم الاثنين 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي هجمات صاروخية وغارات جوية استهدفت قيادات ومواقع لحزب الله اللبناني، كان إن أكبرها يتمثل باغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله، وتوسعت الهجمات لتطال منازل ومناطق سكنية وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ودعت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد السيستاني بمساعدة الشعب اللبناني، ما أثمر عن استنفار جهد شعبي كامل، وبدأت العتبات الحسينية والعباسية والكاظمية وبقية الفعاليات الدينية بفتح مكاتب وفروع في كل المحافظات لاستقبال التبرعات".

وإلى جانب تقديم المساعدات كانت هناك إجراءات لتسهيل دخول اللاجئين اللبنانيين إلى العراق، بأمر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أمر بتسهيل كافة الإجراءات، ورفع تأشيرة السفر، وتسهيل إجراءات الإقامة.