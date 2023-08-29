الداخلية: خطة تأمين الزيارة الاربعينية دخلت حيز التنفيذ واستنفار شامل لجهود الوزارة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، دخول خطة تأمين الزيارة الاربعينية حيز التنفيذ، وفيما بينت أن هناك استنفاراً امنيا وخدميا للوزارة، اكدت ان وزير الداخلية الإيراني أشاد بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتأمين الزيارة.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لوكالة شفق نيوز إن "تحضيرات الزيارة الاربعينية بدأت منذ فترة طويلة ومنها ما يتعلق بالعلاقة مع ايران وترتيب المنافذ الحدودية لاستقبال اكبر عدد من الزائرين الأجانب"، مبينا ان "هناك زيادة في عدد الكابينات التي تستقبل الزائرين وتعزيز المفارز الأمنية والصحية ومكافحة المخدرات والعنصر النسوي وتكثيف العمليات الاستباقية والمراقبة الجوية".

وأضاف ان "وزير الداخلية زار المنافذ والمناطق والمحافظات التي يسلكها الزوار وهناك خطط للجهات المعنية وهناك استنفار كامل لوزارة الداخلية على المستويين الامني والخدمي"، مبينا ان "الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين دخلت حيز التنفيذ".

وتابع ان هناك زيارة الداخلية الإيرانية "ثمن خلالها جهود تأمين الزيارة وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة واجراءاتنا مطابقة لما خطط ورسم لها وهناك تنسيق وانسيابية ووصول اكثر للزائرين الى كربلاء ونقاط وصول اقرب من كل عام نحو كربلاء".

ويحيي المسلمون الشيعة مراسم الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.