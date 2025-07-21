الداخلية تجري تغييرات في مناصب عليا بشرطة واسط.. وثيقة

شفق نيوز– بغداد

قررت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، إجراء تغييرات في مناصب عليا ضمن تشكيلات شرطة محافظة واسط.

ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق هاجر زيج كسار، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر نقل اللواء محمد صالح هويدي من منصب نائب قائد شرطة واسط إلى منصب مساعد وكيل الشرطة لشؤون السيطرات.

كما تقرر نقل العميد مصعب هاشم محسن من مديرية الشؤون القانونية ضمن ملاك مقر الوكالة، وتكليفه بمنصب مدير مديرية شرطة شمال واسط في قيادة شرطة المحافظة.

وشمل القرار أيضاً إسناد العميد مازن محمد محمود منصب مدير مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، ضمن ملاكات وكالة وزارة الداخلية.

وتم يوم أمس الأحد تكليف اللواء محمد الفهد بمنصب نائب قوات الشرطة الاتحادية، بعد إعفائه من مهامه السابقة في شرطة واسط.