الداخلية توقف عملية نقل النفوس من باقي المحافظات الى البصرة

شفق نيوز/ اعلن محافظ البصرة اسعد عبد الأمير العيداني، يوم الأربعاء، عن موافقة وزير الداخلية على إيقاف موافقات نقل النفوس من باقي المحافظات الى البصرة.

وأفاد المكتب الاعلامي الخاص لمحافظ البصرة، ان وزارة الداخلية وافقت على كتاب وجه من قبل العيداني المتضمن إيقاف نقل النفوس من المحافظات الى البصرة وذلك بعد تزايد نقل معاملات النفوس من المحافظات الى البصرة وبشكل غير طبيعي ، والتي تصدر من مديرية الجنسية العامة دون الرجوع والتنسيق مع المحافظة.

ونقل البيان عن العيداني قوله، ان مخاطبتنا لوزارة الداخلية هي من اجل حفظ امن البصرة ولا سيما ان اغلب الوافدين هم يسكنون السكن العشوائي وغير القانوني ، فضلاً عن التجاوزات الحاصلة على أراضي الدولة بحيث انهم لا يمتلكون اي سند عقاري او وظيفة في البصرة ، اضافة الى موضوع الجانب الامني وازدياد الجريمة في المحافظة بسبب بعض النزاعات العشائرية وعصابات السطو المسلح .