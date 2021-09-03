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الداخلية توجه بإعداد استمارة للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-03T14:45:02+0000
الداخلية توجه بإعداد استمارة للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الجمعة، بإعداد استمارة للراغبين من منتسبي الوزارة بالتحويل من الملاك العسكري إلى المدني.

وقال الغانمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نفتخر ان لدينا كفاءات من منتسبي وزارة الداخلية وهم حملة شهادات البكالوريوس فما فوق ، وقد اثروا على أنفسهم بأن يجمعوا بين الأكاديمية وشرف العسكرية، وبعد أن تابعت شخصياً مناشداتهم، ومن أجل تكييف وضعهم وإعطاء كل ذي حق حقه، وجهنا بإعداد استمارة لمعرفة تخصصات وأعداد الراغبين منهم بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني".

وأعلنت وزارة الداخلية، في 10 آيار 2021، تشكيل لجنة للنظر بطلبات المشمولين بالمادة 12/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الخاصة بتحويل المراتب من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في الوزارة نفسها.

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