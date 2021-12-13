الداخلية تنفي إحالة "الضباط العقداء" ممن لا يشغلون مناصب الى التقاعد

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، إحالة الضباط ممن هم برتبة عقيد الذين لا يشغلون مناصب الى التقاعد.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تداولت بعض مواقع التواصل الأجتماعي أنباء عن توجيه لوزير الداخلية عثمان الغانمي "بإحالة الضباط ممن هم برتبة عقيد الى التقاعد الذين لا يشغلون مناصب وأعمارهم قريبة من السن القانوني للتقاعد"، موضحة أن "هذا الموضوع لا أساس له من الصحة".

ودعت الوزارة المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي الى "التأكد من المعلومات قبل نشرها من المصادر الرسمية حصراً".