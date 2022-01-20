الداخلية تمنع استخدام سيارات الدولة بعد انتهاء الدوام.. وغرامة كبيرة بحق المخالفين

شفق نيوز/ منعت وزارة الداخلية العراقية يوم الخميس استخدام السيارات المملوكة للدولة بعد انتهاء الدوام الرسمي تحت طائلة فرض غرامة كبيرة بحق المخالفين.

وقالت مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يمنع منعاً باتاً حركة المركبات الحكومية بعد انتهاء الدوام الرسمي بأستثناء مركبات الطوارئ والمركبات التي تحمل ورقة عمل رسمي لسائقها لإنجاز مهمة ذات وقت محدد، ودراجات التوصيل لأغراض تقديم الخدمات على ان يتم تزويدهم بأستثناء من المقرات المتقدمة من عمليات الكرخ والرصافة حصراً".

وأضافت، "يعاقب المخالف بفرض غرامة مقدارها ١٠٠ ألف دينار عراقي إضافة إلى حجز المركبة".