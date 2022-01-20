سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الداخلية تمنع استخدام سيارات الدولة بعد انتهاء الدوام.. وغرامة كبيرة بحق المخالفين

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-20T10:55:33+0000
الداخلية تمنع استخدام سيارات الدولة بعد انتهاء الدوام.. وغرامة كبيرة بحق المخالفين

شفق نيوز/ منعت وزارة الداخلية العراقية يوم الخميس استخدام السيارات المملوكة للدولة بعد انتهاء الدوام الرسمي تحت طائلة فرض غرامة كبيرة بحق المخالفين.

وقالت مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يمنع منعاً باتاً حركة المركبات الحكومية بعد انتهاء الدوام الرسمي بأستثناء مركبات الطوارئ والمركبات التي تحمل ورقة عمل رسمي لسائقها لإنجاز مهمة ذات وقت محدد، ودراجات التوصيل لأغراض تقديم الخدمات على ان يتم تزويدهم بأستثناء من المقرات المتقدمة من عمليات الكرخ والرصافة حصراً".

وأضافت، "يعاقب المخالف بفرض غرامة مقدارها ١٠٠ ألف دينار عراقي إضافة إلى حجز المركبة".

related

كورونا يخطف ضابطاً رفيعاً في وزارة الداخلية

Date: 2020-10-20 19:21:32
كورونا يخطف ضابطاً رفيعاً في وزارة الداخلية

الداخلية العراقية توقف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية لمدة أسبوع

Date: 2020-03-07 12:12:38
الداخلية العراقية توقف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية لمدة أسبوع

الداخلية ترفع الحجز عن الدراجات النارية غير المسجلة وتمهل أصحابها شهرا

Date: 2022-01-13 11:18:37
الداخلية ترفع الحجز عن الدراجات النارية غير المسجلة وتمهل أصحابها شهرا

استقدام محافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة

Date: 2021-06-22 11:18:04
استقدام محافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة

متظاهرون يغلقون دوائر حكومية في واسط

Date: 2019-10-27 10:46:05
متظاهرون يغلقون دوائر حكومية في واسط

وزارة داخلية كوردستان تعلق العمل بدوائر المرور والجنسية والجوازات

Date: 2020-03-03 12:04:13
وزارة داخلية كوردستان تعلق العمل بدوائر المرور والجنسية والجوازات

كورونا العراق.. استقرار الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة

Date: 2021-08-24 13:23:25
كورونا العراق.. استقرار الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة

24 حالة وفاة وأكثر من 4 الاف و400 إصابة جديدة بكورونا العراق

Date: 2021-03-08 13:10:08
24 حالة وفاة وأكثر من 4 الاف و400 إصابة جديدة بكورونا العراق