الداخلية تلغي صندوق الضمان الصحي لقوى الأمن الداخلي.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، إلغاء صندوق الضمان الصحي لقوى الأمن الداخلي.

وجاء في امر اداري موقع من وكيل الوزارة الاقدم حسين العوادي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، إنه استنادا لأحكام البند اولا من المادة 4 من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 وأحكام المادة 16/ 2 من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 101 لسنة 1985 وبدلالة المادة 42 اولا من قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 22 وبناء على مقترح لجنة إدارة صندوق الضمان الصحي وما جاء بالامر الوزاري المبلغ بكتاب مكتب الوزير تقرر إلغاء صندوق الضمان الصحي لقوى الأمن الداخلي المؤسس بموجب القرار رقم واحد لسنة 2012 على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وينفذ الامر اعتبارا من تاريخ صدوره.