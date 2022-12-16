الداخلية تلغي استحداث مديرية الحماية الخاصة للمطارات وتجري تغييرات كبيرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالغاء استحداث مديرية الحماية الخاصة للمطارات من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "وزارة الداخلية قررت نقل الملاكات الحالية العاملة ضمن مديرية الحماية الخاصة للمطارات في مطاري البصرة والنجف على ملاك هيئة المنافذ الحدودية".

وأشار الى "تخصيص 30 ضابطاً من خريجي المعهد العالي للتطوير الامني والاداري وكلية الشرطة للعمل في هيئة المنافذ الحدودية بغية ادخالهم في الدورات التخصصية لتعزيز الحماية الامنية للمطارات والمنافذ".

ولفت المصدر الى "تعزيز هيئة المنافذ بالمنتسبين الذين تتوفر فيهم شروط العمل بأمن المطارات من خلال لجنة مشتركة بين الداخلية والمنافذ".

وأكد، "اعادة العمل بمكاتب جهاز الأمن الوطني في المطارات وبعدد 16 ضابطاً ومنتسباً لكل وجبة بنظام البديل".

وتابع المصدر أن "الواجبات والمهام أعلاه تنفذ من خلال المصادر والواجهات وغرفة الكاميرات ومن خلال متابعة المعلومات الاستخبارية على أن يتم معالجتها ضمن ادارة الخطة الاستخبارية، على أن تقوم سلطة الطيران المدني بإعادة النظر بتسمية مهام شعبة أمن المطارات كافة استنادا للمعايير الدولية وتعليمات منظمة الطيران المدني وتكون مهام شعبة أمن الطيران في المطارات هي تدقيق ومتابعة تطبيق المعايير والإرشادات الدولية لأمن الطيران المدني".