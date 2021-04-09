الداخلية تكشف ملابسات "اعتداء وحشي" في البصرة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، ملابسات حادث "اعتداء وحشي" تعرض له أحد المواطنين على يد عدد كبير من الأشخاص في محافظة البصرة.

وقالت الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطعا فيديويا لاعتداء عدد كبير من الاشخاص على احد المواطنين أمام منزله في منطقة الحكيمية".

وأوضحت أنه "بتاريخ ٥ نيسان ٢٠٢١ حدثت مشاجرة بسبب خلاف شخصي على اثرها توجه عدد من المتهمين (ذوي احد اطراف المشاجرة) الى دار المواطن (الطرف الثاني بالمشاجرة) وقامو بالاعتداء عليه بصورة وحشية مما ادى الى اصابات بليغة نقل على اثرها الى المستشفى، وتم تسجيل دعوة قضائية بحق المتهمين المعتدين في مركز شرطة التميمية".

وأضافت أن "شرطة المحافظة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين الظاهرين في مقطع الفيديو بعد ان جرى تسجيل دعوى قضائية ضدهم واصدار امر قبض بحقهم، كما تم التحري على دورهم والقاء القبض على احدهم".

وأردفت الوزارة، "هم حاليا مطاردين حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليهم واحالتهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".