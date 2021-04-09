سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الداخلية تكشف ملابسات "اعتداء وحشي" في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-09T15:00:59+0000
الداخلية تكشف ملابسات "اعتداء وحشي" في البصرة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، ملابسات حادث "اعتداء وحشي" تعرض له أحد المواطنين على يد عدد كبير من الأشخاص في محافظة البصرة.

وقالت الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطعا فيديويا لاعتداء عدد كبير من الاشخاص على احد المواطنين أمام منزله في منطقة الحكيمية".

وأوضحت أنه "بتاريخ ٥ نيسان ٢٠٢١ حدثت مشاجرة بسبب خلاف شخصي على اثرها توجه عدد من المتهمين (ذوي احد اطراف المشاجرة) الى دار المواطن (الطرف الثاني بالمشاجرة) وقامو بالاعتداء عليه بصورة وحشية مما ادى الى اصابات بليغة نقل على اثرها الى المستشفى، وتم تسجيل دعوة قضائية بحق المتهمين المعتدين في مركز شرطة التميمية".

وأضافت أن "شرطة المحافظة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين الظاهرين في مقطع الفيديو بعد ان جرى  تسجيل دعوى قضائية ضدهم واصدار امر قبض بحقهم، كما تم التحري على دورهم والقاء القبض على احدهم".

وأردفت الوزارة، "هم حاليا مطاردين حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليهم واحالتهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".

related

صحيفة أمريكية تنذر شباب العراق من "خصم اجتماعي جديد"

Date: 2019-09-15 13:48:02
صحيفة أمريكية تنذر شباب العراق من "خصم اجتماعي جديد"

محافظة عراقية تسجل ثالث إصابة بكورونا

Date: 2020-03-15 20:20:19
محافظة عراقية تسجل ثالث إصابة بكورونا

ما حقيقة احتجاز سبعة صينيين وموظف عراقي في البصرة؟

Date: 2020-01-30 16:33:17
ما حقيقة احتجاز سبعة صينيين وموظف عراقي في البصرة؟

المئات يتظاهرون اقصى جنوبي العراق مطالبين بصرف اجورهم المالية

Date: 2020-05-12 13:34:46
المئات يتظاهرون اقصى جنوبي العراق مطالبين بصرف اجورهم المالية

محتجون يغلقون طريق حقل نفطي جنوبي العراق

Date: 2019-11-16 09:16:57
محتجون يغلقون طريق حقل نفطي جنوبي العراق

البصرة تسجل 15 اصابة بكورونا وحالة وفاة

Date: 2020-04-12 10:09:52
البصرة تسجل 15 اصابة بكورونا وحالة وفاة

القبض على تجار مخدرات بحوزتهم عشرات الكيلوغرامات من الحشيشة في البصرة

Date: 2019-08-06 17:10:03
القبض على تجار مخدرات بحوزتهم عشرات الكيلوغرامات من الحشيشة في البصرة

أكثر من 600 ألف يؤدون امتحانات الابتدائية في البصرة

Date: 2020-02-08 12:55:33
أكثر من 600 ألف يؤدون امتحانات الابتدائية في البصرة