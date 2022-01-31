الداخلية تقرر احتساب الخدمة العسكرية لأكثر من 500 موظف مدني

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، امراً ادارياً يقضي باحتساب الخدمة العسكرية للموظفين المدنيين.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي أصدر الامر الإداري ذي العدد (10629) في (25 كانون الثاني 2022) الخاص باحتساب الخدمة العسكرية للموظفين المدنين.

وبحسب البيان فأن الامر يتضمن احتساب الخدمة العسكرية لـ 501 موظف مدني منسبين إلى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، واحتساب الخدمة العسكرية لأربعة موظفين منسبين إلى الدوائر الأخرى التابعة للوزارة.