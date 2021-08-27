الداخلية تقاضي شخصاً اعتدى على شرطي مرور في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شخص اعتدى على شرطي مرور في العاصمة بغداد وإقامة دعوى قضائية عليه.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي تبذل فيها مفاصل وزارة الداخلية جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم يحاول البعض الإساءة الى منتسبي الوزارة، وهذا الأمر مرفوض بشكل قاطع، ومن بين هذه الإساءات ما أقدم عليه احد الأشخاص بالاعتداء على احد رجال شرطة المرور في تقاطع الشواف بالعاصمة بغداد والتلفظ بألفاظ نابية بحقه".

وأضافت، "حيث باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي وإقامة دعوى قضائية لينال جزاءه العادل".