سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الداخلية تقاضي شخصاً اعتدى على شرطي مرور في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-27T17:53:48+0000
الداخلية تقاضي شخصاً اعتدى على شرطي مرور في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شخص اعتدى على شرطي مرور في العاصمة بغداد وإقامة دعوى قضائية عليه.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي تبذل فيها مفاصل وزارة الداخلية جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم يحاول البعض الإساءة الى منتسبي الوزارة، وهذا الأمر مرفوض بشكل قاطع، ومن بين هذه الإساءات ما أقدم عليه احد الأشخاص بالاعتداء على احد رجال شرطة المرور في تقاطع الشواف بالعاصمة بغداد والتلفظ بألفاظ نابية بحقه".

وأضافت، "حيث باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي وإقامة دعوى قضائية لينال جزاءه العادل".

related

صور.. في الساعة الاخيرة قبل سريان حظر التجوال.. شوارع بغداد تختنق بالسيارات

Date: 2021-05-11 15:56:35
صور.. في الساعة الاخيرة قبل سريان حظر التجوال.. شوارع بغداد تختنق بالسيارات

انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب (صور)

Date: 2020-12-09 10:46:09
انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب (صور)

قطع جسر يربط بغداد بمحافظة اخرى لمدة 45 يوما

Date: 2020-02-09 08:07:41
قطع جسر يربط بغداد بمحافظة اخرى لمدة 45 يوما

الصحة تطلق خطة "وحيدة" لتطويق كورونا في بغداد

Date: 2020-05-20 09:10:08
الصحة تطلق خطة "وحيدة" لتطويق كورونا في بغداد

السلطات العراقية تسفّر أكثر من 150 أجنبياً من مختلف الجنسيات

Date: 2021-07-08 08:20:55
السلطات العراقية تسفّر أكثر من 150 أجنبياً من مختلف الجنسيات

اندلاع حريق في مستشفى وسط بغداد

Date: 2019-06-03 20:56:02
اندلاع حريق في مستشفى وسط بغداد

بعد 17 شهراً.. إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

Date: 2021-03-01 18:55:54
بعد 17 شهراً.. إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

تعافي مصابين بكورونا بينهم ثمانيني في العاصة بغداد

Date: 2020-04-04 16:21:03
تعافي مصابين بكورونا بينهم ثمانيني في العاصة بغداد