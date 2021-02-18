الداخلية تفتتح موقعاً جديداً للمرور في بغداد ووزيرها يتعهد بتطور تقني كبير.. صور

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الخميس، افتتاح موقع تسجيل "الرستمية" المروري في العاصمة بغداد، فيما تعهد بـ"تطور كبير" في مجال استخدام التقنيات قريباً.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "برعاية وحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، تم اليوم، افتتاح موقع تسجيل الرستمية المروري في بغداد".

ونقل البيان عن الغانمي تأكيد أن "افتتاح موقع تسجيل الرستمية المروري من قبل مديرية المرور جاء لكي يسهم في تخفيف الزخم على مواقع فحص وتسجيل المركبات واجازات السوق من جانب والاسهام أيضاً في الرقي والتقدم للبلد من جانب اخر عندما يكون هناك نظام مروري متطور"، موضحاً أن "هذا مادأبت عليه الوزارة في استحداث التقنيات الحديثة فيما يخص منح سمات الدخول في المطارات عبر البوابات الالكترونية والجواز الالكتروني الحديث".

وأكد الغانمي أن "الايام المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً بمجال استخدام احدث التقنيات للتخفيف عن كاهل المواطن".

وأشار البيان الى أن "وزير الداخلية استطلع اروقة الموقع واطلع على جميع آليات العمل، حيث اشاد "بدور مديرية المرور التي استطاعت وبجهود ذاتية من إنجاز هذا العمل" بحسب البيان.