خلال 48 ساعة.. الداخلية تعلن غلق 1118 مشروعا في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية مقداد ميري، يوم السبت، أن مديريات الدفاع المدني في مختلف المحافظات العراقية اغلقت خلال 48 ساعة، 1118 مشروعا مخالفا لشروط السلامة.

وقال ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديريات الدفاع المدني، نفذت حملات ميدانية مكثفة ضمن واجباتها التفتيشية، أسفرت عن تنفيذ (508) نشاط غلق لمشاريع وبنايات خالفت شروط السلامة والأمان، وذلك استنادًا إلى المادة (20/ثالثًا) من قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، وهذا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف أن "هذه الإجراءات جاءت في إطار الجهود الوقائية الرامية إلى فرض الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والحد من الحوادث التي قد تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم"، مبينا أن "مجموع ما تم غلقه خلال الـ48 ساعة بلغ 1118 مشروعا".

وبين "توزعت نشاطات الغلق خلال الـ24 ساعة الماضية، بين عدد من المحافظات، تصدرتها محافظة بابل بـ(101) حالة غلق، تلتها النجف الأشرف بـ(94)، والأنبار بـ(65)، إضافة إلى نشاطات في بغداد (الرصافة والكرخ)، كربلاء، نينوى، واسط، والبصرة وغيرها من المحافظات".

وأكد رئيس دائرة العلاقات والإعلام أن "فرق الدفاع المدني ستواصل إجراءاتها دون تهاون، داعيًا أصحاب المشاريع إلى الالتزام التام بمعايير السلامة والاشتراطات القانونية، مشددًا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأرواح قبل كل شيء، وترسيخ ثقافة الوقاية في بيئة العمل".