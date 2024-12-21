الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 42 مليون عراقي في منظومة البطاقة الوطنية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، تسجيلها أكثر من 42 مليون عراقي في منظومة البطاقة الوطنية خلال العام 2024 الذي شارف على الانتهاء.

وقال ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "نعلن ولأول مرة عن تخطي حاجز تسجيل 42 مليون مواطن عراقي في منظومة البطاقة الوطنية"، مشيرا الى اعتماد الجيل الثاني من البطاقة الوطنية بنسختها الملونة، وطبعها في بغداد مركزيا.

وأضاف أنه بعد افتتاح المكتب المركزي في محافظة السليمانية نعلن اكتمال افتتاح التسجيل المركزي للبطاقة الوطنية في عموم العراق، والبالغة 19 مركزا، اثنان منها في بغداد بجانبيه الكرخ والرصافة و17 مركز في باقي محافظات العراق بينها اقليم كوردستان".

وأكد ميري أنه "اصبح بامكان اي مواطن عراقي الحصول على البطاقة الوطنية في اي مكان يتواجد فيه بغض النظر عن مكان تسجيله او تواجده حتى داخل المحافظة الواحدة وعموم محافظات العراق".

ونوه الى افتتاح 6 مواقع لاصدار البطاقة الوطنية خارج البلاد كمرحلة أولى لخدمة الجالية العراقية هناك، وهي: الأردن العاصمة - عمان، الإمارات - ابو ظبي، تركيا - انقرة، بريطانيا - لندن، وألمانيا - فرانكفورت، ايران - طهران، منوها الى انه سيتم افتتاح باقي المحطات في الربع الأول من العام المقبل بالتنسيق مع وزارة الخارجية.