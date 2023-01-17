الداخلية تعلن الانتهاء من تعديل قانون رواتب منتسبيها وتنشر تفاصيله

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، الانتهاء من تعديل قانونها الخاص بالراتب الاسمي لمنتسبيها، مؤكدة قرب إرساله إلى مجلس الدولة.

وأكد الوكيل الأقدم للوزارة حسين العوادي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "قرب إرسال مُسوَّدة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 إلى مجلس الدولة، مبينا أن أهم ما جاء في مسودة التعديل هو : تعديل الراتب الاسمي لضباط ومنتسبي الوزارة من خلال إضافة مخصصات الخطورة ومخصصات بدل الأرزاق إليه، وتعديل رتب المفوضين إلى الدرجة الممتازة بعدما كان للدرجة الأولى، وتعديل العمر بالإحالة إلى التقاعد حسب جدول للرتب أسوة بوزارة الدفاع.

وأشار العوادي أيضاً إلى تعديل مدة الفقدان والاحتجاز لرجل الشرطة من سنتين إلى أربع سنوات لضمان استمرار صرف الرواتب، وتعديل حالات الاستشهاد لتصبح حالة وفاة رجل الشرطة جراء الخدمة استشهادا بعد ثبوت ذلك عن طريق مجلس تحقيقي يشكل لهذا الصدد لضمان الحقوق.

وبين أن مسودة التعديل تضمنت كذلك منح منحة مالية لرجل الشرطة عند الزواج بعدما كانت سلفة، ومنح الشهيد رتبتين أعلى، موضحا ووفقا للمسودة، يجوز إحالة رجل الشرطة على التقاعد ممن لديه 15 سنة خدمة فعلية بغض النظر عن العمر.