حريق بمخازن للأقمشة قرب الحرمين في كربلاء يتسبب بانفجار خزانات للوقود (صور+ فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، إخماد حادث حريق اندلع داخل مخازن للأقمشة قرب حرمي الإمامين الحسين بن علي وأخيه أبي الفضل العباس بمدينة كربلاء وسط الزخم الحاصل من تواجد مئات آلاف من الزائرين لإحياء مراسم ذكرى عاشوراء.

وقالت الوزارة في بيان، إنه بحضور وزير الداخلية، فرق الدفاع المدني والجهات الساندة تشرع بعملية اخماد حادث حريق اندلع في مخازن اقمشة بشارع الإمام علي ، بمحافظة كربلاء.

بدوره قال سعد معن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية في تسجيل فيديو بثه من على منصات التواصل الاجتماعي من موقع الحادث، إن ما سُمع من دوي انفجارات ناجم عن انفجارات خزانات للوقود قرب الحريق بفعل الحرارة العالية، مؤكدا أنه لا يوجد عمل إرهابي من تفجير او غيره من الهجمات.

وأضاف أن الأمور مسيطر عليها، وفرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني تقوم بإخماد الحريق.