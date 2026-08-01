الداخلية تتخذ إجراءات رادعة بحق ضابط و3 منتسبين متهمين باغتصاب موقوفة بالديوانية

شفق نيوز - بغداد

​وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات قانونية" "عاجلة بحق ضابط وثلاثة منتسبين على خلفية "الاعتداء" على إحدى الموقوفات داخل أحد مراكز الشرطة في محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن العوادي أكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون.

​كما وجّه الوكيل الأقدم للداخلية، بإحالة المتورطين إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه، مشدداً على أن هذه الأفعال لا تمثل مبادئ وزارة الداخلية ولا أخلاقيات رجل الشرطة.

ولفت العوادي إلى أن الوزارة ماضية في محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة أو ينتهك حقوق المواطنين، وأن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء.

يأتي هذا تزامناً مع ما أفاده مصدر أمني، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بأن قاضي محكمة تحقيق الديوانية أمر بتوقيف ضابط وثلاثة من عناصر الشرطة على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بالتناوب على اغتصاب إحدى المحتجزات داخل مركز شرطة النهضة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن قرار التوقيف اتُخذ وفق أحكام المادة 14 من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية والتحقق من الاتهامات المنسوبة إليهم.