الداخلية تصدر توضيحا بشأن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، الأنباء المتداولة حول خروج إصدار الجواز الإلكتروني عن الخدمة، مشيرة الى حدوث خلل فني استمر لدقائق معدودة تسبب بتوقف الاصدار.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان اليوم: لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن خروج الجواز الإلكتروني عن الخدمة.

وأوضح أن حقيقة الموضوع هو حصول توقف لمدة 3 دقائق في منظومة التحقق (البايسز)، وقد عادت النظام إلى العمل، مؤكدا انه لا علاقة بالجواز بهذا الموضوع مطلقا.