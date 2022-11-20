الداخلية تشكو رواتب منتسبيها: غير عادلة ودون المستوى 

شفق نيوز/ رأى الوكيل الاقدم للداخلية حسين العوادي، يوم الأحد، أن رواتب منتسبي وزارته "غير عادلة ودون المستوى" إزاء ما يقدمونه من تضحيات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المديريات القانونية في الوكالات التابعة لوزارة الداخلية، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وقال العوادي، إنه "ليس من العدل، أن وزارتنا أكثر وزارة معطاة ومنتجة ومضحية ورواتب منسوبيها ومتقاعديها دون المستوى"، مؤكدا سعيه "لتبني مشروع تعديل قانون رواتب ضباط ومنتسبي الوزارة بإضافة المخصصات إلى الراتب الاسمي".

وبين العوادي "سنقدم إلى البرلمان مقترحا بزيادة رواتب المتقاعدين وتقليل سن التقاعد"، مؤكدا "سأتبنى هذه المقترحات وسأبذل جهودًا لإنصاف الضباط والمنتسبين".

وفي وقت سابق، دعا الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقية حسين العوادي، خلال استضافته من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية في مبنى البرلمان، الى ادراج زيادة الراتب والتقاعد الاسمي لمنتسبي الوزارة في الموازنة العامة 2023.

كما ناقش العوادي، الراتب التقاعدي وإدراجه ضمن فقرات قانون الموازنة العامة لسنة 2023.