الداخلية تستنفر "حوضيات المياه" لإنقاذ أغنى محافظة بالعراق من العطش

شفق نيوز – بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، يوم الأحد، توجيهًا إلى جميع الحوضيات المرتبطة بها في عدد من المحافظات العراقية، يقضي بالتوجه إلى محافظة البصرة "الغنية بالنفط" فورًا، للمساهمة في معالجة أزمة شحة المياه التي تعاني منها المحافظة مؤخرًا.

وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة أوعزت إلى الحوضيات الخاصة بالشرطة الاتحادية ودوائرها في المحافظات المجاورة للبصرة، بالتحرك بشكل عاجل نحو المحافظة لتوفير كميات من المياه الصالحة للاستخدام البشري".

وأضاف أن "التحرك جاء استجابة لتقارير ميدانية رفعتها الجهات المحلية والأمنية، بشأن تفاقم أزمة المياه وتأثيرها على السكان، ولاسيما في قضاء شط العرب وأبي الخصيب والفاو ومناطق شمال البصرة".

وأوضح المصدر، أن "الوزارة ستتابع عمليات الإسناد بشكل مباشر، بالتنسيق مع الحكومة المحلية وقيادة الشرطة في البصرة، لضمان إيصال المياه إلى المناطق الأشد تضررًا".

واكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الاثنين الماضي، تراجع الايرادات المائية في نهري دجلة والفرات إلى مستوى دون 50%، فضلا عن انخفاض الخزين المائي في السدود الى النصف ايضاً.

وفي وقت سابق، حذرت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير لها من "جفاف غير مسبوق" يصيب العراق ودول المنطقة بشكل عام، والتي توصف بأنها من الأكثر جفافا على الأرض، لافتة الى ان تداعيات استمرار ذلك، سيكون مدمرا لهذه الدول.

ولفت التقرير إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية المائية في العراق تراجعت الى 10 مليارات متر مكعب فقط، وهو يمثل نصف ما يحتاجه البلد خلال فصل الصيف والمقدر بـ18 مليار، واقل بكثير من 20 مليار التي كانت متوفرة في العام الماضي، وذلك لأسباب من بينها تقلص تدفقات الأنهار وشح الأمطار الشتوية، وضعف ذوبان الثلوج.