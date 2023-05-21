الداخلية تستثني المشمولين بالحج من الحجز في الدوائر العاملة بالجواز الالكتروني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، استثناء المواطنين المشمولين بالحج من الحجز الإلكتروني في الدوائر العاملة بالجواز الإلكتروني.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري المحترم واشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، تقرر استثناء المواطنين المشمولين بالحج من الحجز الالكتروني في الدوائر العاملة بالجواز الالكتروني، كما تنسب تخصيص نافذة مختصة باستقبال معاملاتهم".