الداخلية ترفع دعوى قضائية ضد مراسل تلفزيوني والأخير يؤكد: لا أعرف لماذا

شفق نيوز/ أكد مراسل قناة الرشيد، يوم السبت، رفع دعوى قضائية ضده من قبل وزارة الداخلية بسبب تقرير له، لم يعرف حتى اللحظة أي تقرير تلفزيوني قدمه على شاشة التلفاز، مبيناً أنه مضطر لحضور المحكمة خووفاً من إصدار أمر إلقاء قبض بحقه في حال عدم الحضور.

وقال مراسل قناة الرشيد مصطفى لطيف لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية رفعت دعوى ضدي من شهر 10 لسنة 2023، والآن تم تفعيل الدعوة ضدي ولا اعرف سبب ذلك".

وتابع مصطفى: "لا اعرف سبب إقامة الدعوى ولا اعرف على اي تقرير رفعت ضدي، على اعتبار اني مراسل قناة الرشيد فان جميع التقارير تعرض على قناة الرشيد".

ولفت ممصطفى إلى أن "يوم الأحد أو الاثنين سأقف أمام المحكمة بناء على التبليغ وإذا لم أذهب إلى المحكمة سيصدر بحقي أمر إلقاء القبض".

وأوضح مصطفى: "اقمت بإبلاغ هيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين بشأن الدعوة المقامة ضدي".

وتنص المادة رقم 210 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م "الافتراء" على ما يلي:

1- من قدم شكاية أو إخباراً كتابياً إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.

2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.