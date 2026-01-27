الداخلية تدعو الصيادين الأجانب إلى العودة إلى بلدانهم خلال أيام

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، انتهاء موسم الصيد الرسمي الذي كان قد تقرر للفترة من 1/12 ولغاية 1/2 من كل عام، موجّهة دعوتها إلى الصيادين الأجانب إلى العودة إلى بلدانهم قبل انتهاء المدة المحدّدة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، ورد وكالة شفق نيوز، منع مزاولة الصيد في عموم البلاد منعاً باتاً بعد تاريخ 1/2، كما يُحظر دخول الصيادين إلى الأراضي العراقية أو ممارسة أي نشاط صيد تحت أي مسمى.

ودعت الوزارة في بيانها، "الصيادين المتواجدين حالياً داخل البلاد إلى مراعاة هذا التاريخ والالتزام بإكمال متطلبات خروجهم من الأراضي العراقية والعودة إلى بلدانهم ضمن المدة المحددة".

ووفقاً للبيان، شددت الوزارة على "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف التعليمات ويمارس الصيد بعد تاريخ 1/2، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن الحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي والنظام العام".

كما أكدت استمرارها في متابعة تطبيق هذا القرار ميدانياً، وعدم التهاون مع أي خرق يُسجَّل بعد انتهاء المدة المحددة.

وكانت الداخلية أعلنت في وقت سابق من العام الماضي، ضوابط منح سمات الدخول لموسم الصيد 2025- 2026، والرسوم المالية المترتبة عليها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز وقتها، إن "منح سمات دخول متعددة للصيادين من العرب والأجانب ومرافقيهم واستيفاء الرسوم المقررة للسمة قانوناً، يكون ابتداء من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، عبر المنصة الإلكترونية لمديرية شؤون الإقامة".

وأضافت أن "تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد يكون من خلال مديرية الشركات الأمنية الخاصة، مع مراعاة إلزام الشركات الأمنية بتقديم (عقد خدمة أمنية) بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق من قبل المديرية".

وأكدت على أن "يتضمن الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وتتحمل الشركة الأمنية التبعات القانونية في حال مخالفة المعلومات المقدمة في أصل العقد على ان يتم الابتعاد عن الشريط الحدودي بمسافة لا تقل عن 10 كم".

ونصت تعليمات الوزارة كذلك تحديد الرسوم المالية المترتبة على منح سمات الدخول للصيادين والتي تبدأ من 12 ألفاً و500 دولار صعوداً إلى 32 ألفاً و500 دولار أميركي.

وجاء في تعليمات الوزارة أيضاً "تحديد مناطق الصيد إلى مناطق جنوبية وتشمل (النجف، واسط، المثنى، ميسان، ذي قار البصرة ومناطق شمالية وتشمل الأنبار، صلاح الدين، ديالى، كركوك، نينوى)".