الداخلية تُدشِّن أول مصحة قسرية لعلاج مدمني المخدرات في بابل

شفق نيوز/ دشّن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، صباح اليوم الأربعاء، أول مصحة قسرية لعلاج مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة بابل

ووصل الوزير إلى، يرافقه و كيلا الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات، وعدد من القادة والضباط، حسبما ذكرته الوزارة في بيان اليوم.

وأضاف البيان أنه فور وصول افتتح المصحة القسرية في المحافظة التابعة الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحضور قائد شرطة بابل ومدير صحة المحافظة.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن: هذه المصحة هي الأولى في المحافظة، وسيكون العمل فيها بالتعاون مع مديرية صحة محافظة بابل لتأهيل ضحايا المخدرات وعلاجهم وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد.

وأشار الشمري إلى أن هناك مجموعة من المصحات القسرية التي سيتم افتتاحها في عدد من المحافظات الأخرى بعد إنجازها بالشكل المطلوب الذي يمكّن الجهات المختصة من علاج المتعاطين للمخدرات وإنقاذهم من هذه الآفة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023.

وقال المتحدث باسم الداخلية مقدادي ميري في آخر إحصائية نشرها عبر بيان، أن عدد المحكومين بجريمة المخدرات بلغ 7 آلاف و397 خلال العام الماضي، مبينا تلك الأحكام توزعت بين السجن المؤبد والإعدام والأحكام الأخرى.