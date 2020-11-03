الداخلية تدافع عن نفسها أمام حملة "سخرية" من أخطاء إملائية

شفق نيوز/ دافعت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء عن نفسها أمام حملة سخرية طالتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أن أوراقها الرسمية تحتوي على أخطاء إملائية فادحة.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك من يتحدث عن أخطاء إملائية وتنظيمية وطباعية في ورقة دخول وإقامة الاجانب في العراق واستخدمت ورقة غير نافذة كوثيقة إثبات لهذه الاتهامات".

وأضاف، "لو كلف المتسرعون أنفسهم وسألوا المصادر الرسمية لعرفوا الحقيقة ولاكتفوا بذلك إذا كانت نواياهم حسنة".

وأوضح معن أن "ورقة الدخول هذه مضى عليها اكثر من خمسة أعوام وتبين بعد التحقيق أنها مزيفة وغير حقيقية لأن كافة وثائق الوزارة تخضع للمراقبة والتدقيق من اكثر من جهة".

ودعا المتحدث باسم الداخلية، الجميع، إلى "ممارسة الرقابة والنقد والتقويم لأهداف مشروعة غرضها بناء الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من مؤسساتها و وزاراتها والكف عن إشغال الرأي العام بقضايا التنابز الإعلامي والسياسي التي لم تزد صورة البلد إلا تشويها".

وقال، "نحتاج إلى وقفة جادة لدعم ومساندة الوزارات والمؤسسات وجهات الخدمة العامة لتحسين أدائها وحماية صورة البلاد من التشويه المقصود".



