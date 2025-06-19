الداخلية تحدد موعد العمل برصد الغرامات بتقاطعات بغداد عبر "الإشارات الذكية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن تحديد الأول من شهر تموز المقبل، لبداية رصد وتسجيل الغرامات في التقاطعات لمشروع الإشارات الذكية ورادارات مراقبة السرعة في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استمع اليوم، الى إيجاز مفصل قدمته الشركة المنفذة لمشروع الإشارات الذكية ورادارات مراقبة السرعة في محافظة بغداد".

وبين أن "العرض تضمن المراحل الزمنية لتنفيذ إنشاء (138) تقاطعاً ذكياً و(60) راداراً ثابتاً و(40) آخر متحركاً لمراقبة سرعة المركبات ضمن الحدود الإدارية للعاصمة بغداد".

ولفت المكتب إلى أنه "جرى الاتفاق على أن يكون الأول من شهر تموز 2025 بداية رصد وتسجيل الغرامات في التقاطعات التي تم إنجازها ضمن هذا المشروع ودخول الغرامات ضمن النظام الفني لمديرية المرور العامة".

وأكد الوزير، بحسب البيان، على أن "هكذا مشاريع تقلل من الحوادث المرورية وتحافظ على أرواح المواطنين وعلى النظام، وتعطيني انطباعاً حضارياً".