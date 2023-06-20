الداخلية تحدث انشطارات في دوائر الجنسية: دائرتان بوقت مختلف في مبنى واحد

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، شطر عدة دوائر للجنسية لغرض معالجة الزخم الحاصل، وجعل دائرتين اثنين بوقت مختلف في مبنى واحد.

وجاء في بيان صدر عن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بالنظر للزخم الكبير لمراجعي دوائر البطاقة الوطنية في أقسام ( الصدر – الرصافة - الكاظمية ) لغرض حصولهم على البطاقة الوطنية الموحدة ولغرض تخفيف الزخم الحاصل على هذه الدوائر، أمر وزير الداخلية بما يأتي :-

أولا:-

1- شطر دائرة البطاقة الوطنية لمدينة الصدر إلى قسمين ( الصدر الأولى والصدر الثانية )

2- شطر دائرة البطاقة الوطنية للرصافة إلى قسمين ( الرصافة الأولى والرصافة الثانية )

3- شطر دائرة البطاقة الوطنية في الكاظمية الى قسمين ( الكاظمية الاولى والكاظمية الثانية )

ثانياً:-

يكون دوام الأقسام المذكورة في البنايات الحالية ذاتها لحين توفير بنايات جديدة لهم وكما يأتي :-

أ‌- يكون دوام قسم الصدر الأولى للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية وتبدأ بالأرقام الفردية اعتباراً من الساعة 7 صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر ودوام قسم الصدر الثانية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية وتبدأ بالأرقام الزوجية اعتبارا من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة العاشرة مساء .

ب‌- يكون دوام قسم الرصافة الأولى للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية وتبدأ بالأرقام الفردية اعتباراً من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر ودوام قسم الرصافة الثانية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية وتبدأ بالأرقام الزوجية اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة العاشرة مساء.

ت‌- يكون دوام قسم الكاظمية الأولى للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية وتبدأ بالأرقام الفردية اعتبارا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر ودوام قسم الكاظمية الثانية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية وتبدأ بالأرقام الزوجية اعتبارا من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة العاشرة مساء .

ثالثاً:- يبدأ العمل بما ذكر أعلاه اعتبار من يوم غد الأربعاء الموافق 21/6/2023