الداخلية تباشر بطباعة أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة وطنية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء، المباشرة بطبع البطاقات الوطنية الوطية المتأخرة.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي (..) وجه ملاك قسم (البطاقة الوطنية) على بذل أقصى الجهود وأن يكون العمل بثلاث وجبات من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً.

واشار إلى انه سيتم خلال الايام المقبلة طباعة أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة وتسليمها للمواطنين.

وبين إن سبب تأخر طباعة البطاقات الوطنية في الفترة الماضية عدم توفر التخصيصات المالية نتيجة تأخر إقرار موازنة 2022.