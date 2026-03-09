الداخلية: الأمن الغذائي خط أحمر.. و270 متهماً بالتلاعب بالأسعار بقبضة القانون

شفق نيوز – بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، أن ملف الأمن الغذائي يمثل "خطاً أحمر" لا يمكن المساس به، فيما أشارت إلى استنفار أجهزتها الرقابية والسيبرانية لضبط إيقاع السوق ومواجهة الشائعات بتقنيات متطورة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة معنية بضبط إيقاع ملف الأمن الغذائي عبر مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قيادات الشرطة في عموم العراق وبغداد بجانبيها الكرخ والرصافة".

وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات التجارة والزراعة والصحة، إلى جانب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مبيناً أن المفارز الجوالة تعمل على ضبط محتكري المواد الغذائية ومنع بيع المواد منتهية الصلاحية أو عمليات الذبح العشوائي.

وأشار البهادلي إلى أن "هذا الموضوع لا يمكن العبث به أو التجاوز على مقدرات المواطنين، خاصة وأن غلاء الأسعار والاحتكار يزدادان عادةً مع المناسبات والأزمات الإقليمية والاضطرابات في الدول المجاورة".

وكشف المتحدث عن حصيلة العمليات الأمنية لغاية الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الأجهزة المختصة اعتقلت نحو 270 متهماً بالتلاعب بالأسعار، إضافة إلى 204 متهمين بجرائم صحية، فضلاً عن ضبط 50 متهماً بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وإدارة معامل غير مرخصة وغيرها من المخالفات.

وعلى جبهة موازية، تطرق البهادلي إلى خطورة "الشائعات" التي ترافق التصعيد العسكري الحالي، موضحاً أن الشائعات تنمو في بيئة خصبة مثل أوقات الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة حالياً، وهدفها تعكير الصفو العام أو استغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتابع حديثه بالقول إن الوزارة تمتلك أقساماً متخصصة في مكافحة الشائعات، ومديرية متخصصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية تعمل بتقنيات متطورة لرصد وتفنيد الشائعات (الأمنية والسياسية والدينية) التي تحاول خلق الهلع والفزع لدى المواطنين، أو تلك التي تهدف إلى كسب التفاعل الرقمي وما يُعرف بـ "الطشة"، على حساب أمن المجتمع.

وتأتي هذه التحذيرات والتحركات الميدانية لوزارة الداخلية في وقت تدخل فيه المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، يومها العاشر، وسط مخاوف دولية متزايدة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقد انعكس هذا التصعيد سريعاً على الأسواق العالمية، إذ سجلت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً فجر الاثنين، ليلامس خام برنت مستوى يقارب 111 دولاراً للبرميل.

وفي العراق، بدأت تداعيات هذه التطورات الإقليمية تظهر على المزاج الاستهلاكي للمواطنين، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد، إذ لوحظ تشكّل طوابير انتظار أمام بعض محطات تعبئة الغاز، بالتزامن مع إقبال غير معتاد على شراء المواد الغذائية الجافة مثل الأرز والسكر والطحين.

ويُعد هذا السلوك الاستهلاكي الدفاعي مألوفاً لدى العراقيين في أوقات الأزمات، إذ تكرر خلال محطات تاريخية عديدة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى مرحلة ما بعد عام 2003.