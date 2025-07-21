الداخلية العراقية: منح التأشيرة الإلكترونية خلال 72 ساعة مقابل 55 دولاراً

شفق نيوز- بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، يوم الاثنين، أن سمة الدخول الإلكترونية الخاصة بزيارة الأربعين تمنح خلال 72 ساعة من التقديم، وتبلغ كلفتها 55 دولاراً.

وأوضح ميري، لوكالة شفق نيوز، أن الزائر الذي يحصل على تأشيرة إلكترونية سيدفع 55 دولاراً، في حين تبلغ كلفة التأشيرة العادية 5 دولارات فقط.

وبين، أن ذلك يأتي في إطار تسهيل إجراءات دخول الزائرين إلى العراق خلال موسم زيارة الأربعين، من خلال توفير خيار التأشيرة الإلكترونية للراغبين بالدخول السريع.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد قررت، في وقت سابق، منح سمات الدخول (زيارة، سياحية، اعتيادية) مقابل رسوم قدرها 5 دولارات فقط، اعتباراً من 1 محرم ولغاية 20 صفر 1447هـ، الموافق 27 حزيران وحتى 25 تموز 2025.