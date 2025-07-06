الداخلية العراقية: لم نسجّل أي خرق أمني وزيارة عاشوراء هذا العام الأكثر انسيابية

شفق نيوز- بغداد/ كربلاء

وصف رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، يوم الأحد، زيارة العاشر من محرم لهذه السنة بأنها من أكثر الزيارات انسيابية وتنظيما مقارنة بغيرها من السنوات في العراق.

وصرّح ميري في بيان اليوم، قائلا: إنه "حتى هذه اللحظة، لم نسجّل أي خرق أمني يُذكر خلال مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام، وتُعدّ هذه الزيارة من أكثر الزيارات انسيابيةً وتنظيمًا مقارنة بالسنوات الماضية، سواء على مستوى حركة الزائرين أو الإجراءات الأمنية والخدمية".

وأضاف أن عدد الحوادث المرورية والحرائق المسجلة يُعدّ الأقل حتى الآن، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها تشكيلات الوزارة كافة، والتنسيق العالي بين الجهات الأمنية والخدمية.

وتابع ميري القول إنه "لا تزال الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة تسير وفق ما رُسم لها، بكل انضباط ومرونة، وبإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية، وبمشاركة ميدانية فاعلة من قبل جميع القادة والمنتسبين".