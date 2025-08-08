الداخلية العراقية: أكثر من 3 ملايين زائر أجنبي دخلوا البلاد

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الجمعة، عن دخول اكثر من 3 ملايين زائر اجنبي للبلاد.

وقال الشمري في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 3 ملايين زائر أجنبي دخلوا الى العراق حتى الآن لأداء زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)".

وكان نائب التطوير والتقنية والتحول الذكي في منظمة الطرق والنقل الإيرانية، منصور فخاران، أعلن يوم الجمعة، دخول نحو مليونين و300 ألف زائر إيراني للأراضي العراقية من خلال المنافذ الستة الحدودية بين البلدين، خلال موسم الزيارة الأربعينية الحالي.

وقال فخاران، خلال مؤتمر صحفي في منفذ مهران الحدودي مع العراق، بحسب وكالة "تسنيم" إن "منفذ مهران حاز على الحصة الأكبر في خروج حجاج الأربعين من بين المعابر الستة للبلاد، بنسبة 63% وبذلك سجل نمواً بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف أنه "منذ بدء موسم الزيارة الأربعينية حتى الآن، عبر مليونان و299 ألفاً و491 شخصاً من المنافذ الستة إلى الأراضي العراقية، وقد عبر أكثر من مليون و89 ألفاً و724 شخصاً من منفذ مهران، ليكون بذلك في المرتبة الأولى".