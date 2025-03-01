الداخلية العراقية توقف منح سمة الدخول في المطار لمواطني أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول آسيوية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، إيقاف منح سمة الدخول "الفيزا" لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبعض الدول الآسيوية الأخرى.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي، موجه لمكاتب الخطوط الجوية في مطار بغداد الدولي، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نود إعلامكم بأنه اعتبارًا من يوم غد 2 آذار، تقرر إيقاف العمل بمنح سمة الدخول (عند الوصول) للدول المذكورة أدناه".

وأضافت أن "الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، المملكة المتحدة، أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، نيوزيلندا، سويسرا، دول الاتحاد الأوروبي".

وتابعت "وبناءً عليه، يتوجب على جميع المسافرين التقدم للحصول على التأشيرة مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني"، مشددة على أنه "يرجى التأكد من حصول جميع المسافرين القادمين إلى العراق على سمة الدخول الإلكترونية عبر المنصة المخصصة قبل قبولهم على الرحلات".