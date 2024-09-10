الداخلية العراقية توقف الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، عن قرب انطلاق تطبيق الحجز الإلكتروني الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية، وذلك ضمن إطار تحسين وتبسيط إجراءات الحجز للمواطنين.

وأوضح ميري في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه "لتسهيل عملية الانتقال من آلية الحجز الإلكتروني الحالية إلى نظام التطبيق الجديد، تقرر إيقاف الحجز لمدة سبعة أيام، وقد تم إشعار المواطنين بذلك". وأكد أن "الحجوزات المثبتة لدى أغلب دوائر الجنسية ستظل سارية حتى بداية الشهر العاشر".

وأضاف ميري أن التطبيق الجديد متاح حاليًا لدى مديرية الاتصالات والمعلوماتية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، تمهيدًا لانطلاقه قريبًا لخدمة المواطنين بشكل أفضل.