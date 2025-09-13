الداخلية العراقية توضح ملابسات وفاة مواطن إيطالي بأحد فنادق بغداد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن ملابسات وفاة مواطن إيطالي داخل أحد فنادق العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أنباء تم تداولها أفادت بوفاة أحد الأشخاص من الجنسية الإيطالية بظروف غامضة في بغداد".

وأضافت: "بتاريخ 12/9/2025، ورد إبلاغ بوجود حالة وفاة داخل مستشفى الكندي، وعلى الفور تم الانتقال إلى المستشفى، وتبين أن المتوفى يحمل الجنسية الإيطالية ومن أصول مصرية، وكان مقيماً في أحد فنادق منطقة الكرادة – العرصات، بعد دخوله العراق بتاريخ 9/9/2025، وذلك في إطار تعاون مهني بينه وبين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات/ دائرة الطرق والجسور".

وأوضحت الوزارة أن "التحقيقات الأولية أظهرت تعرض المتوفى لوعكة صحية مفاجئة، وعلى إثرها تم نقله من قبل أحد أصدقائه إلى المستشفى"، مؤكدة "عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة طبيعية نتيجة تدهور حالته الصحية".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بالعثور على جثة مواطن يحمل الجنسية الإيطالية داخل أحد فنادق العاصمة بغداد في ظروف غامضة.

وقال المصدر إن "قوة أمنية عثرت فجر اليوم على جثة شخص يدعى (ح.أ)، إيطالي الجنسية، داخل فندق البيت الإيطالي في منطقة العرصات وسط بغداد"، مضيفاً أن "القوة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الوفاة".