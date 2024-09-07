الداخلية العراقية توضح آلية إصدار الجوازات الدبلوماسية

شفق نيوز/ أوضحت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، آلية إصدار الجوازات الدبلوماسية، مشيرة إلى أنها تمنح من قبل الخارجية وفي العاصمة بغداد حصراً.

وقال مدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة للداخلية اللواء نشأت الخفاجي، لمراسل وكالة شفق نيوز، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم ببغداد، إن "الجوازات الدبلوماسية تمنح من قبل وزارة الخارجية"، مبينا أن "وزارة الداخلية متمثلة بالمديرية هي من تصدر الجوازات فقط".

وأضاف، أن مديريته جهة مصدرة للجواز، مشيراً إلى أن الجوازات الدبلوماسية لا تمنح إلا في بغداد فقط وليس في مكان آخر.

ورفض المتحدث الرد على سؤال لمراسلنا بشأن عدد الجوازات الدبلوماسية التي أصدرتها الوزارة خلال العام الجاري.

و كشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.