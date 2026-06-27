الداخلية العراقية توجه برفع حالة الاستنفار لمواجهة الحرائق

شفق نيوز- بغداد

وجهت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، برفع حالة الجاهزية والاستنفار في جميع مفاصل الدفاع المدني، وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وجاء التوجيه خلال اجتماع موسع ترأسه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، وعدد من قادة الوزارة ومدراء الدفاع المدني في بغداد والمحافظات، لمناقشة واقع حوادث الحرائق والإجراءات المتخذة للحد منها، وفق بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد العوادي أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستنفار في مفاصل الدفاع المدني، موجهاً بتشكيل لجنة برئاسة مدير الدفاع المدني في كل محافظة لمتابعة المواقع الحيوية والتجارية والصناعية والأماكن المكتظة بالمواطنين، والتأكد من الالتزام بشروط السلامة والوقاية.

وشهد الاجتماع استعراض الخطط والإجراءات الوقائية المعتمدة للحد من حوادث الحرائق وآثارها، ولا سيما في الحقول الزراعية والمزارع والمواقع الحيوية.

وأشاد العوادي بالجهود التي أسهمت في خفض حوادث الحرائق بنسبة 65% مقارنة بالأعوام السابقة.

ويواجه العراق خلال فصل الصيف، مع تجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق، اندلاع حرائق شبه يومية تطال الأسواق الشعبية والحقول الزراعية ومواقع أخرى، مخلفة خسائر بشرية ومادية.

وفي هذا السياق، استعرضت وكالة شفق نيوز، في تقرير سابق، أبرز الأسباب التي تقف وراء تصاعد وتيرة هذه الحوادث.