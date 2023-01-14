السوداني يتخذ قرارات من بينها إنهاء التعاقد مع شركة صندوق "شهداء" الشرطة وتعليق العمل بـ"الهزة"

شفق نيوز/ اتخذ القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، عدة قرارات فيما يتعلق بعمل مديرية المرور العامة من بينها إنهاء التعاقد مع شركة وتعليق العمل بفحص "الهزة".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبدالله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني يسعى الى إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في مختلف المجالات وقد وجه بدراسة تنفيذ عدد من المقترحات والتي ارسلت بكتاب رسمي الى وزارة الداخلية والمرقم (2390436) في 2023/1/14".

ومن بين المقترحات التي وجه السوداني بتنفيذها، "إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور والذي يستقطع منة مبلغ ( 35,000) خمسة وثلاثون الف دينار لصالح إحدى الشركات عند إنجاز المعاملات، وتحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة ۲۰۱5 التي تقوم مديرية المرور بإستقطاعها عند تسجيل المركبات او تحويل ملكيتها الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وامانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة".

كما قرر السوداني، "إنهاء (عقد او التريث) بعمل فحص (الهزة) في الوقت الحاضر وإيقاف جباية المبلغ (۳۰.۰۰۰ ) ثلاثون الف دينار على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة، مع إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية فما يخص طالبي اجازات السوق اجراءات الفحص والاختبار) وبأمكان مديرية المرور توفير الكادر والمستلزمات من مواردها لاجراء الفحص والاختبار بدلا من استيفاء مبلغ 30 الف دينار من المواطن".

ومن بين المقترحات أيضا، "قيام مديرية المرور بتشديد الإجراءات على محطات الوزن المحدد لمركبات الحمل كونها تؤثر على الطرق الداخلية والخارجية، وتعزيز كوادر مديرية المرور بالموظفين المدنيين من مفاصل الوزارة الذين تم تحويل خدماتهم من عسكري الى مدني ويكون الدوام بشكل (صباحي) و(مسائي)".

ودعا السوداني الى "الاستفادة من ايرادات التسجيل والغرامات من قبل مديرية المرور بالتنسيق مع وزارة المالية لتغطية الاحتياجات الفنية ومستلزمات العمل اليومي دون توقف بحجه عدم تجديد العقد مع الشركات المنفذة وتحديد نسبة من الإيرادات الى مديرية المرور ضمن موازنة ۲۰۲۳، مشدداً على "انهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور (نهائيا) ويكون سحب الاستمارات وترويج المعاملات من قبل ضباط ومنتسبي المديرية داخل الدائرة أو الموقع".