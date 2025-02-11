الداخلية العراقية تنفي منح الإقامة المؤقتة لقادة الجيش السوري السابق

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، منح حق "الإقامة المؤقتة" إلى ضباط وقادة جيش النظام السوري السابق الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن منح السلطات الحكومية العراقية حق "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري المخلوع الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع دخول قوات المعارضة إلى دمشق، ووافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم".

وأضاف، "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد على أهمية معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات المغرضة".

وتابع، "كما نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقوم بأي إجراء بشأن منح الإقامة ولأي سبب كان الى الضباط وقادة الجيش السوري السابق كما يحاول البعض الترويج له".

يذكر أن في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخل أكثر من 1500 جندي وضابط في الجيش السوري الأراضي العراقية عبر معبر القائم الحدودي غربي البلاد بعد الانسحاب أمام الفصائل المسلحة التي أسقطت لاحقاً النظام السوري في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.