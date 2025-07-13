الداخلية العراقية تنفي "مزاعم" إطلاق نار كويتي على شبان قرب الحدود

شفق نيوز– بغداد

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام قوات حرس الحدود الكويتية بإطلاق النار على مجموعة من الشباب العراقيين قرب الشريط الحدودي، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر، مؤكدة أن هذه المعلومات "عارية عن الصحة".

وقالت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحدود العراقية - الكويتية مستقرة وآمنة، ولا تشهد أي حوادث من هذا النوع"، نافية "نفياً قاطعاً" صحة الادعاءات المتداولة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار خلف الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة في نقل الأخبار والمعلومات الأمنية.