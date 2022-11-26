الداخلية العراقية تنعى إعلاميين اثنين قضيا بحادث مروري في بغداد

شفق نيوز/ نعت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، إعلاميين اثنين قضيا بحادث مروري على سريع مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.

وقال الوزير عبد الامير الشمري، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور لهما الإعلاميين (مصطفى غزوان واحمد الحسن) إثر حادث سير، مضيفا "أسأل الله العظيم أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يدخلهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما ومحبيهما الصبر والسلوان".

وتقدم الشمري، "بالتعازي الى جميع العاملين في الأسر الصحفية".

وأعلنت المرور العامة وفاة شخصين وإصابة بليغة لشخص أخر بسبب حادث مروري في بغداد، وقع بين مركبتين على طريق سريع المطار الاولى نوع النترا (أجرة)، والثانية اكسنت (خصوصي) تقل الاعلاميين.

وعزت المديرية سبب الحادث الى السير عكس الاتجاه والسرعة الشديدة من قبل سائق المركبة الألنترا حيث غير فجأة مساره بالعكس، وأوقف المركبة واستدار وعاد بالسايد نفسه عكس السير وبعد ان تم استيقافه من قبل القوات الامنية لم يمتثل واكمل الطريق عكس الاتجاه مما ادى الى اصطدامه بالمركبة الثانية الأكسنت وادى الحادث الى وفاة صاحب المركبة نوع اكسنت وشخص كان جالس بجانبه واصابة السائق المخالف سائق الالنترا اصابة بليغة .

وأكدت قناتي "زاكروس" الكوردية الناطقة بالعربية، و"ديوان" الفضائية" وفاة مقدم البرامج الإنسانية الإعلامي "أحمد الحسن" وزميله المونتير "مصطفى غزوان" أثر حادث سير على طريق سريع المطار غربي العاصمة بغداد،

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، مساء أمس، أن حادث تصادم وقع بين عجلتين بالقرب من جسر القادسية، غربي بغداد، وتحديدا من الجهة القريبة على المنطقة الخضراء، ما أدى الى مصرع شخصين في الحال، موضحا أن الحادث جاء نتيجة السرعة الشديدة وقيادة أحد سائقي العجلتين عكس السير .