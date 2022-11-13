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الداخلية العراقية تناقش مع البرلمان زيادة رواتب منتسبيها 

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-13T15:09:00+0000
الداخلية العراقية تناقش مع البرلمان زيادة رواتب منتسبيها 

شفق نيوز/ دعا الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقية حسين العوادي، يوم الاحد، لجنة الأمن والدفاع النيابية الى ادراج زيادة الراتب والتقاعد الاسمي لمنتسبي الوزارة في الموازنة العامة 2023.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان العوادي وخلال استضافته من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية في مبنى البرلمان بحث مع اعضائها زيادة الراتب الاسمي لضباط ومنتسبي الوزارة من خلال إضافة المخصصات إلى الراتب الاسمي.

كما ناقش العوادي، وفق البيان، الراتب التقاعدي وإدراجه ضمن فقرات قانون الموازنة العامة لسنة 2023.

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