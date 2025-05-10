الداخلية العراقية تمنع التظاهرات قبيل قمة بغداد وتتوعد المخالفين

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، منع تنظيم أي تظاهرة اعتباراً من غد 11 أيار الحالي وحتى 20 من الشهر ذاته، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، شرعت القوات الأمنية العراقية بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية لهذا البلد الكريم في كل شيء".

وأضاف البيان أن "انشغال القوات الأمنية بالاستعدادات لإنجاح المناسبة تصاعد مع قرب موعد القمة، حيث سخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق".

وأوضح البيان أنه "بناءً على ذلك، تؤكد وزارة الداخلية على عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب، خدمية أو غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر"، مشدداً على أن "أي محاولة ستكون خلافاً للقانون، وهناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر خلال هذه الفترة".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه المرحلة".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية ببغداد، في 17 من الشهر الجاري، وسط استعدادات عراقية كبيرة، على مستوى الأمن والخدمات.