الداخلية العراقية تلاحق قانونياً "زينب بنت الديوانية"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأحد، عن تحرك وزارة الداخلية العراقية لملاحقة المدعوة "زينب بنت الديوانية"، وذلك بناءً على قرار صادر عن محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام.

وأكد المصدر الأمني، لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الداخلية بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعوة، وذلك عبر لجنة محتوى الهابط التي تُعنى بمراقبة المواد الإعلامية والنشر على منصات التواصل الاجتماعي.

ومؤخرا، لاحقت وزارة الداخلية العراقية عشرات "الناشطين" أو "المؤثرين" على مواقع التواصل ضمن جهود تهدف لمكافحة "المحتوى غير القانوني والضار" الذي يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية.