الداخلية العراقية تكلف ناطقاً باسم الزيارات الدينية المليونية

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، تسمية متحدث باسم اللجنتين الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارات الدينية الكبرى.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة سمت رئيس دائرة العلاقات والإعلام، العميد مقداد ميري، ناطقاً رسمياً باسم اللجنتين الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارات المليونية".

وأضاف المصدر، أن "القرار جاء لضمان جهود تعزيز التنسيق الإعلامي وتوحيد الخطاب الرسمي خلال المناسبات الدينية الكبرى".