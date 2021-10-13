الداخلية العراقية تكشف حقيقة الاستغناء عن هوية الأحوال المدنية

شفق نيوز / كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن عدم التعامل بهوية الأحوال المدنية واعتماد البطاقة الوطنية في المعاملات حصراً.

وأوضحت الوزراة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "هوية الأحوال المدنية لا يمكن الغاءها في الوقت الحاضر وهي وثيقة رسمية مازالت نافذة ولا يمكن الاستغناء عنها إلا في حال حصول جميع المواطنين على البطاقة الوطنية".

وأضافت أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة مستمرة بالعمل في مختلف دوائر البطاقة الوطنية من أجل تخفيف العبء عن المواطنين ولغرض حصول جميع العراقيين على البطاقة الوطنية خلال سقف زمني معين، وبعدها يتم الإعلان عن موعد الاستغناء عن هوية الأحوال المدنية".