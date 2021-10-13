سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الداخلية العراقية تكشف حقيقة الاستغناء عن هوية الأحوال المدنية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-13T17:32:55+0000
الداخلية العراقية تكشف حقيقة الاستغناء عن هوية الأحوال المدنية

شفق نيوز / كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن عدم التعامل بهوية الأحوال المدنية واعتماد البطاقة الوطنية في المعاملات حصراً.

وأوضحت الوزراة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "هوية الأحوال المدنية لا يمكن الغاءها في الوقت الحاضر وهي وثيقة رسمية مازالت نافذة ولا يمكن الاستغناء عنها إلا في حال حصول جميع المواطنين على البطاقة الوطنية".

وأضافت أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة مستمرة بالعمل في مختلف دوائر البطاقة الوطنية من أجل تخفيف العبء عن المواطنين ولغرض حصول جميع العراقيين على البطاقة الوطنية خلال سقف زمني معين، وبعدها يتم الإعلان عن موعد الاستغناء عن هوية الأحوال المدنية".

related

توقف إصدار البطاقة الوطنية العراقية لمدة أسبوع

Date: 2021-10-02 12:35:25
توقف إصدار البطاقة الوطنية العراقية لمدة أسبوع

القضاء يحسم جدل إرث الأحفاد المتوفى أصولهم من تركة أجدادهم

Date: 2019-06-09 12:48:01
القضاء يحسم جدل إرث الأحفاد المتوفى أصولهم من تركة أجدادهم

القضاء يحسم كيف يرث الأحفاد المتوفى أصولهم من تركة أجدادهم

Date: 2019-06-23 10:16:58
القضاء يحسم كيف يرث الأحفاد المتوفى أصولهم من تركة أجدادهم

تحذير برلماني من تعديل في قانون الأحوال الشخصية: أكثر خطورة من "قنبلة ذرية"

Date: 2021-07-02 12:58:28
تحذير برلماني من تعديل في قانون الأحوال الشخصية: أكثر خطورة من "قنبلة ذرية"

العراق يلغي قراره باعفاء الايرانيين من "الفيزا"

Date: 2020-02-20 16:25:29
العراق يلغي قراره باعفاء الايرانيين من "الفيزا"

كورونا تنهي حياة ضابط عراقي كبير

Date: 2021-08-24 12:57:52
كورونا تنهي حياة ضابط عراقي كبير

الداخلية العراقية تبحث في اربيل اصدار البطاقة الوطنية لمواطني كوردستان

Date: 2020-09-24 12:25:11
الداخلية العراقية تبحث في اربيل اصدار البطاقة الوطنية لمواطني كوردستان

هل توقف إصدار البطاقة الوطنية؟ الداخلية تجيب

Date: 2021-07-05 18:28:33
هل توقف إصدار البطاقة الوطنية؟ الداخلية تجيب