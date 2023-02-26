الداخلية العراقية تقاضي أشخاصاً اعتدوا على مفرزة مرور في كركوك

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية ومدير المرور العام، يوم الأحد، بإقامة دعوى قضائية بحق المعتدين على مفرزة للمرور في محافظة كركوك، داعية المواطنين للتعاون مع رجال المرور.

وقال مدير علاقات واعلام المرور العامة العميد زياد القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور العامة تدين هذا الاعتداء على رجل المرور في محافظة كركوك"، مبينا أن "وزير الداخلية ومدير المرور العام وجها بإقامة دعوى أصولية على المعتدين لغرض إيداعهم التوقيف بأمر قاضي التحقيق".

ودعا القيسي، المواطنين إلى "التأني في التعامل مع رجال المرور لانهم يمثلون القانون"، مضيفا أنه "حسب المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، تكون عقوبة المعتدي على موظف أثناء تأدية الواجب الحبس ثلاث سنوات".

وتابع "لذلك نسترعي انتباه المواطنين والتعامل مع رجال المرور بتطبيق القانون"، مشددا على ضرورة "التزام المواطن بتطبيق القانون".

من جانبه قال محافظ كركوك رئيس اللجنة الامنية العليا بالمحافظة راكان سعيد الجبوري، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه "وجه قيادة شرطة كركوك ومديرية مرور المحافظة، بالتحقيق العاجل وكشف ملابسات الاعتداء على مفرزة المرور أثناء أداء الواجب، وتقديم مرتكبي الحادث الى القضاء العادل".

واشار الجبوري إلى أن "ادارة كركوك واللجنة الامنية العليا، لن تتهاون في حادث الاعتداء على رجل الدولة اثناء تأديته الواجب".